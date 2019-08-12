Irak, İsrail’in ’Körfez Koalisyonu’na dahil olmasını reddediyor Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, Basra Körfezi’nde oluşturulacak deniz gücü koalisyonuna İsrail’in de dahil olmasını reddetti.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, Basra Körfezi’nde oluşturulacak deniz gücü koalisyonuna İsrail’in de dahil olmasını reddetti.

Basra Körfezi’nde, İran’a karşı oluşturulacak deniz güvenliği koalisyonuna İsrail’in de katılmasının teklif edilmesi tartışılmaya devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Irak’ın, Basra Körfezi’nde güvenliği sağlamak için İsrail’in de dahil edilmesini reddettiğini kaydetti. Ali El Hekim, körfez ülkelerinin birlikte güvenliği sağlamaya kudreti olduğunu söyledi.

Ülkesinin diyalog yoluyla bölgedeki gerilimi düşürmeye çalıştığına dikkat çeken El Hekim, bölgede yabancı güçlerin bulunmasının tansiyonun daha da yükselmesine yol açacağı uyarasında bulundu.

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