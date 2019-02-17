Irak ile ticaretimizde yeni dönem

Irak’a ihracatımızda çifte gümrük vergilendirmesine sebep olan iç gümrük noktaları resmen kaldırıldı. Irak Bakanlar Kurulunun, 21 Kasım 2018 tarihinde, IKBY ile Irak’ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıyla ilgili aldığı karar uygulanmaya başlandı. Bundan sonra gümrük vergilerinin sadece ülke sınırındaki kapılarda alınacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Irak ile ticarette yeni bir dönem başladığını söyledi.

Kararın resmen yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, “Irak’ta yaşanan çifte gümrük vergilendirmesi lojistik sektörümüz ve ticaret erbabımızın da en önemli sorunlarından biriydi. Konuyu uzun zamandır yetkililere iletiyor, her platformda dile getirerek bu uygulamanın çözüme kavuşması için destek istiyorduk. Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Hussein Mahmood Al-Khateeb’in Odamızı ziyaretinde de dile getirdiğimiz konunun çözüme kavuşmuş olması memnuniyet verici” dedi.

Yıldırım, bundan sonra Türkiye ile Irak arasında Habur ve Üzümlü sınır kapılarından veya İran Başmak, Pervezhan ve Hacı Omeran sınır kapılarından Irak pazarına giren ürünlerin içeride tekrar vergilendirmeye tabi tutulmayacağını belirtti.

Son yıllarda Gaziantep’in Irak’a olan ihracatının düşüş eğiliminde olduğunu belirten Yıldırım, engeller kalkmasıyla yeniden yükseliş trendine geçileceğine inandığını söyledi.

2019 yılında Irak ile ticari ilişkilerinin artacağını vurgulayan Yıldırım, “2018 yılında Irak ihracatımız yüzde 11,5 düştü. Bu düşüşün iki temel unsuru var. Biri Habur sınır kapısında yaşanan yoğunluk diğeri ise Irak’taki iç gümrük noktalarından kaynaklanan çifte vergilendirmeydi. GTO olarak her iki sorunun da sıkı takipçisi olduk, çözüme kavuşturulması gerektiğini güçlü bir şekilde söyledik. Çok şükür ki çözüme kavuştu. İnanıyorum ki 2019 da ticari ilişkiler yeniden yükseliş trendine girecektir. Çözümde emeği olan herkese şahsım ve üyelerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.