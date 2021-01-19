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Dünya Irak hükümeti erken seçim tarihini erteledi
Dünya

Irak hükümeti erken seçim tarihini erteledi

Irak hükümetinin, erken seçim tarihini 6 Haziran'dan 10 Ekim'e aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:23:00 -
Irak hükümeti erken seçim tarihini erteledi

Irak'ta resmi haber ajansının haberine göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu erken seçim ile ilgili yeni bir karar aldı.

Erken seçim tarihini revize eden hükümet, 10 Ekim'de sandık başına gidilmesini kararlaştırdı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, Başbakan Kazımi'ye gönderilen resmi talep yazısında, komiserliğin haziran ayı için seçime hazır olmadığını, bu tarihin ileriye alınması istenmişti.

İran'a yakın Şii siyasi grupların ülkede erken seçimi desteklemediği ve bunun ertelenmesi için Kazımi'ye baskı yaptığı iddia ediliyordu.

Şii liderlerden Mukteda es-Sadr ise hazirandaki seçime hazır olduklarını ve tabanına seçime yoğun şekilde katılmaları için sık sık mesajlar veriyordu. Sadr, gelecek dönemde Irak Başbakanının Sadr hareketinden olmasını da istediğini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada 6 Haziran 2021’de erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

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