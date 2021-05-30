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Irak, Filistinlilere vatandaşlık veriyor
Dünya Irak, Filistinlilere vatandaşlık veriyor
Dünya

Irak, Filistinlilere vatandaşlık veriyor

Irak’ta ikamet eden Filistinlilere vatandaşlık hakkı verilmesini öngören özel yasa tasarısı onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 23:06:00 -
Irak, Filistinlilere vatandaşlık veriyor

Irak’ta ikamet eden Filistinlilere vatandaşlık hakkı verilmesini öngören özel yasa tasarısı onaylandı.

Irak Parlamentosu’nda dün gerçekleştirilen oturumda kabul edilen yasa tasarısına göre, 10 yılı aşkın süredir Irak’ta yaşayan Filistinliler, Irak vatandaşı olmaya hak kazanıyor.

Şartları yasanın içeriğine uygun olan Filistinlilerin doğal Irak vatandaşı haklarından yararlanacağı, bu kişilerin sadece seçmen ve aday olarak seçimlere katılmalarının mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

Irak vatandaşı olacak Filistinlilerin seçim haklarından mahrum bırakılmalarının nedeninin, bu kişilerin gelecekte kendi ülkelerine geri dönüş hakkını korumak olduğu kaydedilirken, çeşitli Irak vilayetleri ve Kürdistan Bölgesi’nde 3 bin 500’ü aşkın Filistinlinin yaşadığı bildiriliyor.

Bu arada çeşitli nedenlerle yıllardır Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Doğu Kürdistanlı ailelere, gösterilen yoğun çabalara rağmen Bağdat tarafından vatandaşlık hakkı verilmiş değil.

 

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