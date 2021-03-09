Irak Diyanet İşleri Başkanı, Papa'nın görüşme teklifini reddetti! Cumhurbaşkanı bile ikna edemedi

Papa Franciscus'un Irak ziyareti ve bu gezide yaşananların yankıları devam ediyor. Tarihî ziyarette Bağdat’ta yaşanan çok özel bir gelişmenin detaylarına ulaşıldı. Iraklı bir üst düzey yönetici, Şeyh Ahmet Hassan et-Taha’nın ziyaret öncesi yapılan bütün görüşme ve davetlere rağmen Papa ile yan yana gelme teklifini reddettiğini söyledi.

Papa'nın görüşme teklifini kabul etmedi

Iraklı yetkili yaşananları şu sözlerle anlattı:

Tertip komitesi, Papa gezisi öncesi Irak’ın en yüksek dinî otoritesi olan Reis el-Mücemma el-Fıkhi es-Sünniy (Diyanet İşleri Başkanlığı) Başkanı olan Şeyh Ahmet Hassan et-Taha’yı aradı. Papa’nın temasları ile ilgili program hazırladıklarını ve Papa ile Şeyh arasında da bir görüşmenin yapılmasını planladıklarını söyledi.

Şeyh Ahmet bu teklifi tereddütsüz reddetti. Katoliklerin Ruhani lideri ile görüşmeyeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Şeyhi doğrudan aradı ve en azından Cumhurbaşkanlığındaki karşılamada protokolde yer almasını rica etti. Salihi, bu görüşmede Şeyh Ahmet’e Irak’ta bulunan tüm din temsilcilerinin Saraydaki görüşmeye katılacağını ve kendisinin de katılmasını istediklerini iletti.

Şeyh Ahmet Hassan et-Taha, Cumhurbaşkanı’na verdiği cevapta, Papa buraya Mekke ve Medine’nin yerine yeni bir dinî merkez inşası için geldi. Nasiriye-ur, bu dinin merkezi hâline getirilecek ve halkımızı yanlış bilgilerle aldatılacak. İbrahimi dinler, dinlerarası diyalog, barış ve kardeşlik temalarının ardında bu niyet saklı. Ben bu ziyaretin fitne ekme amaçlı olduğuna inanıyorum’ sözleriyle Papa ile görüşmeyeceğini Cumhurbaşkanı Berham Salihi’ye de tekrar etti.

Şeyh Ahmet Irak’ta en yüksek Sünni otorite olan Reis el-Mücemma el-Fıkhi es-Sünniy’in başkanlığından önce de Maliki yönetimine sert eleştirileri ile bilinen bir isim. Özellikle Maliki döneminde Irak’ta her geçen gün artan Tahran etkisini eleştirmiş ve ülkenin ABD işgali ile birlikte İran’ın da siyasî ve dinî tasallutu altına alındığı yönünde yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmuştu.

Katoliklerin tarihinde ilk defa Irak’ı ziyaret eden Papa olan Franciscus, Bağdat’a indiği ilk dakikalarda “Irak’a hac için geldim” ifadelerini kullandı. Bağdat’ta en- Necat Kilisesi’ne giden ve ayin yapan Papa’nın ikinci ziyaret ve ayin noktası Hazreti İbrahim’in doğduğu Zikar (Nasiriye) Ur antik şehri oldu.

Papa daha sonra Musul- Havuş el-Bayia ve Erbil-Hariri Stadyumunda da birer ayin düzenledi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Irak Milletvekili Erşat Salihi de “Papa’nın gezisi Ur merkezli yeni bir özerk bölge planının parçası” değerlendirmesinde bulunmuştu. Erşat Salihi, Musul şehri sınırları içerisinde ilan edilecek bölgeye Ninova Hristiyan Özerk Bölgesi isminin verileceğini ve ABD-NATO tarafından güvenliğinin sağlanacağı bilgisini paylaşmıştı.