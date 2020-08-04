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Dünya

Irak Cumhurbaşkanı duyurdu: Gelirse onaylayacağım

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken seçim için meclisin feshedilmesi talebi gelirse, bunu onaylayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:02:00 -
Irak Cumhurbaşkanı duyurdu: Gelirse onaylayacağım

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin 6 Haziran 2021 tarihinde erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından yaşanan, meclisin feshedilmesi tartışmalarına ilişkin konuştu.

Erken seçimin siyasi reformun parçası olduğunu belirten Salih, "Erken seçim aynı zamanda halk hareketlerinin doğurduğu meşru haktır. Hükümet, meclisin feshedilmesi için talep gönderirse bunu onaylayıp, oylanması için meclise göndereceğiz." dedi.

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