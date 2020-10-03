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Dünya Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı
Dünya

Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Büyükelçiliğinin kapanmasının ve diğer ülke temsilciliklerinin çekilmesinin Irak için felaket sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:57:00 - 2020-10-03 23:07:01
Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, göreve geldikten sonra resmi televizyon kanalına verdiği ilk mülakatta, ülkedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazımi, sorun hükümeti değil çözüm hükümeti olduğunu belirterek ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılacağı iddialarına cevap verdi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılması için herhangi bir tehdit almadıklarını belirterek Amerikalıların yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

"Irak yalnızlaşmayı kaldıramaz"

"ABD ve diğer misyonların kapanması ve çekilmeleri Irak için felaket sonuçlar doğurur.  Irak, dünyadan soyutlanmayı ve yalnızlaştırılmayı kaldıramaz" ifadesinde bulunan Başbakan Kazımi, böyle bir durumda ülkenin ekonomik krizle karşılaşacağını ifade etti ve "Irak'ı birtakım kirli oyunlarla meçhule götürmeyi amaçlayanlar var" dedi.

"ABD, Saddam'dan kurtulmamıza ve DEAŞ ile mücadelemizde yardımcı oldu"

Trump'ın Irak'taki askeri varlığını azaltacağını söylediğini ifade eden Kazımi, "ABD, 2003 işgalinden 2011'e kadar Irak'ta büyük hatalar yaptı ama aynı ABD Saddam rejiminden kurtulmamıza ve DEAŞ ile mücadelemizde yardımcı oldu. O yüzden halkın çıkarına hizmet eden hiçbir ülkeyle ilişkimizden çekinmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ekonomik krizle uğraştığını dile getiren Kazımi, tarihte bu kadar derin bir kriz yaşanmadığını ifade etti.

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