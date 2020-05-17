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Irak Başbakanı'ndan "kaybolan ve kaçırılanların" akibetinin ortaya çıkarılması talimatı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:43:34 -
Irak Başbakanı'ndan "kaybolan ve kaçırılanların" akibetinin ortaya çıkarılması talimatı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ülkede zorla alıkonulan veya kaçırılan sivillerin akibetinin ortaya çıkarılmasını istedi.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazimi, Bağdat'ta göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Osman Ganimi'yi makamında ziyaret edip, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kazimi, toplantıda bakanlık yetkililerine zorla alıkonulan veya kaçırılan kişilerin akibetinin ivedi bir şekilde açığa kavuşturulması talimatı verdi.

Irak'ta özellike terör örgütü DEAŞ ile 2014 Haziran'dan başlayıp Aralık 2017'ye kadar yaşanan çetin mücadele sırasında, çoğunluğu Sünni Arap olmak üzere birçok sivil alıkonulmuş veya kaçırılmıştı.

Sivillerin kaybolması olayı, daha sonra 1 Ekim 2019'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında da yaşanmıştı.

Irak merkezi hükümeti tarafından bugüne kadar kaç kişinin kaçırıldığına dair henüz resmi bir sayı verilmedi. Ancak farklı siyasi partiler ve yerel insan hakları dernekleri, kaybolan sivillerin sayının binin üzerinde olduğunu ifade ediyor.

Irak'ta özellikle Sünnilerin kaçırılmasında İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi çatısı altındaki Iraklı Şii milis gruplar suçlanıyor.




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