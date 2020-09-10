Irak Başbakanı Kazımi: "Irak'ın egemenliğini ihmal etme lüksümüz yok"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin egemenliğinin Iraklıları birleştiren unsur olduğunu bildirerek, bunun ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kazımi, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.



Tüm birimleriyle Irak silahlı kuvvetlerinin DEAŞ'a karşı güvenlik işbirliği tecrübesinin ulusal birliği ve zaferi mümkün kıldığını söyleyen Kazımi, "Irak’ın egemenliği tüm Iraklıları birleştiren unsurdur. Bunu (egemenlik) ihmal etme lüksümüz yok. Irak vatandaşına en iyi hizmeti sunmak noktasında iş birliği ve erken seçim çalışmalarını hızlandırmak için fırsatı söz konusu." dedi.



IKBY Başbakanı Mesur Barzani de, Bağdat ve Erbil arasında askıda bulunan tüm konuların uzun vadeli çözümünden yana olduklarını söyleyerek, Kazımi hükümetinin tüm alanlardaki reform hamlelerini desteklediklerini aktardı.



Mustafa Kazımi, sabah saatlerinde Erbil'e giderek temaslara başlamıştı. Iraklı Başbakanın ilk durağı Kürdistan Demokrat Partisi (KPD) Başkanı Mesut Barzani olmuştu. Kazımi'nin Erbil'in yanı sıra Süleymaniye ve Duhok kentleriyle Halil İbrahim Sınır Kapısı'nı da ziyaret ederek incelemelerde bulunması bekleniyor.

IKBY, ihraç ettiği petrol gelirlerini mali kriz yaşayan Bağdat’a göndermiyor. Bağdat da, zaman zaman anlaşmazlık konusu olan IKBY'deki memur maaşlarını ödemeyerek Kürt yönetiminin petrol ve sınır ticaretinden elde ettiği gelirleri kendisiyle paylaşmasını istiyor.



