  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Irak Başbakanı el-Kazimi’den stratejik müzakere açıklaması: "Irak için büyük bir başarı"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi Irak ile ABD arasında başlayan stratejik müzakereye yönelik yaptığı açıklamada, "Irak için büyük bir başarı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:53:43 -
Irak Başbakanı el-Kazimi’den stratejik müzakere açıklaması: "Irak için büyük bir başarı"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi Irak ile ABD arasında başlayan stratejik müzakereye yönelik yaptığı açıklamada, "Irak için büyük bir başarı" dedi.


Irak ile ABD arasında yapılması planlanan stratejik müzakereler dün video konferans yöntemiyle başladı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi müzakerenin ardından bugün yaptığı açıklamada müzakerenin Irak’ın egemenliği ve çıkar temeline odaklandığını, önemli sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Müzakereleri "Irak için büyük bir başarı" olarak nitelendiren el-Kazimi, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi konusuna vurgu yapıldığını aktardı. Irak Başbakanı el Kazimi, "Müzakereler ABD Temsilciler Meclisi’nin çekilme kararının tanımasına zemin hazırlandı" dedi.


El-Kazimi iki ülke arasında sadece askeri alanda değil, ekonomi ve diğer alanlarda da iş birliği yapılacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı