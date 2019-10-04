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Irak alev alev yanıyor! Gece boyu çatışmalar yaşandı

Irak'ta günlerdir devam eden gösterile üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tansiyonun dinmediği başkent Bağdat'ta ise gece boyunca çatışma sesleri geldi.

04 Ekim 2019 Cuma 07:34
Irak alev alev yanıyor! Gece boyu çatışmalar yaşandı

Irak’ta salı günü başlayan gösterileri kontrol altına alınamıyor. Başkent Bağdat ile ülkenin güney şehirlerinde “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersiz” sebebiyle başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 30’a ulaştı, yüzlerce kişi de yaralandı. Bağdat’taki el-Halani ve el-Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen gösterilere, güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi için kadınlar da katıldı. Buna rağmen güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye, Necef ve Kerbela’da da gösteriler düzenlendi. Zikar (Amara) vilayetinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu altı gösterici hayatını kaybetti. Bunun üzerine Zikar Vilayet Meclisini basan göstericiler binayı ateşe verdi. Yine Zikar’ın Suk eş-Şuyuh ve ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve en-Nasıriyye şehrindeki mühendisler sendikası binası da yakıldı.

Bağdat’ta silah sesleri

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi sabah saat 5’te Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağa rağmen başkentin bazı bölgelerinden silah sesleri duyuldu. Daha sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) şehirlerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sosyal medyaya kısıtlama

Gösterilerin sona ermemesi üzerine sosyal medyaya erişim durduruldu. Hükûmet; Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi. Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarıyla başlayan gösterileri şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi. Irak’ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr’ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmadıklarını duyurdu.

İran, sınırı kapattı

İran yönetimi, Irak’taki gösteriler sebebiyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:34
  1. Irak
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