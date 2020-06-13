Irak 53 can kaybıyla Kovid-19 sürecinde en yüksek rakamı gördü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son bir günde 53 kişinin hayatını kaybettiği ve bunun şu ana kadarki en yüksek rakam olduğu duyuruldu.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, 53 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve böylelikle ülkedeki can kaybının 549'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1180 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının da 18 bin 950'ye yükseldiği aktarıldı.



Ülkede 647 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtilen açıklamada, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 7 bin 515 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Bakanlık, Irak’ta yarından itibaren bir hafta boyunca akşam saat 18.00 ila sabah 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Ülkede ilk vaka şubat ayı sonlarında görülmüştü.



