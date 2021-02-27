İP'te söylem değişiyor! HDP'li vekiller hakkındaki fezlekelere ne diyecekler?

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İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP’li 9 milletvekili hakkındaki fezlekelere ilişkin, "Biz HDP’yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz." sözlerinden sonra İP'liler söylem değiştirmeye başladı. Önceki gün "El kaldırabilir ya da kaldırmayabiliriz." diyen İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın ardından bugün de İP Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu konuştu. İP'li Dervişoğlu, "Fezlekelerin içeriğini bilmeden karar veremeyiz." dedi.

'İçeriğini bilmeden karar vermek mümkün değil'

Dervişoğlu şunları söyledi:

"Burada grup kararları alınamıyor. Milletvekilleri özgür iradeleriyle oy kullanıyor. Bu, kamuoyunda konuşulduğu ya da varsayıldığı gibi değil. TBMM’de fezlekeler milletvekillerinin hakkındaki isnatlarla ilgili soruşturma ve dava açılmasına izin veren bir soruşturma izni niteliğindedir. Bu fezlekeleri görmeden, içeriğini bilmeden ve onun hukuki değerlerini anlamadan hemen bir karar verebilmek asla mümkün değildir. Kimse, dokunulmazlık kalkacak ve milletvekillerinin vekilliği düşecek gibi görmesin. Bu soruşturma izni benimle ilgili de olabilir başka milletvekili arkadaşımız için de olabilir."