İP'te 'Fezleke' karmaşası

İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'li 9 Milletvekili hakkındaki fezlekelere ilişkin, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. 'Evet' diyeceğiz." açıklamasından İP'li isimlerden farklı sesler yükseldi.

İP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Yavuzağıralioğlu'nun aksine şunları söyledi:

"Henüz genel kurula gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel olarak bu tür kararları Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında parti grubu olarak toplanırız, her bir arkadaşımız kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar alırız."