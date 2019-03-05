0553 313 94 23

İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na geçtiler

İYİ Parti Dikili İlçe Teşkilatı topluca istifa ederek Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

05 Mart 2019 Salı 19:18
İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na geçtiler

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, ilçe yönetim kurulu üyelerinden sekiz kişi ve gençlik kolları başkanı düzenledikleri basın toplantısı ile parti üyeliğinden istifa ederek Cumhur İttifakı’na destek verdiklerini açıkladı.

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, CHP’li Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz'ün seçim çalışmalarında kendisini baypas ederek, parti sekreteri ile sahaya indiğini öne sürdü. Aktuğ "Ben tüm basın mensupları önünde söylüyorum ki; şu an İYİ Parti’nin Dikili'de ilçe başkanlığı görevini sürdüren kişi benim. Ben hala ilçe başkanıyım ama bu saatten sonra istifa ediyorum. İyi Parti'nin adını yanlış kullandılar” dedi.

"Vatandaşına sırtını dönen..."

Aktuğ, "Yüreğimde vatan, bayrak sevgisiyle kurucu ilçe başkanı olduğum İYİ Parti Dikili İlçe Teşkilatı'ndan gelinen noktada istifa etmiş bulunmaktayım. Bu istifanın gerçek nedeni halkıma olan bağlılığımdır. Halkımız Dikili'de huzur, birliktelik ve dayanışma isterken benim bu istemlere duyarsız kalmam olanaksızdır. Bu nedenle Dikili'nin beş yıllık geleceğinin belirleneceği yerel seçimler öncesi kurucu ilçe başkanı olduğum İyi Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Vatandaşına sırtını dönen, ilçeye hizmet yerine sorun getireceğine inandığım kişilere prim vermemek için istifa ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:18
  1. İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Endüstriyel orman üretimi yapmamız gerekiyor"
    1. "Endüstriyel orman üretimi yapmamız..
    2. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    3. İsrail askerleri Gazze'de 2..
    4. Erdoğan: “İmar Barışı’yla, İstanbul..
    5. Başkan adayı Aras, Bodrum..
    6. Bahçelievler'de vahşice öldürülen anne..
    7. "Venezuela provokasyondan kaçındı"
    8. Melih Gökçek'ten 'Muharrem İnce'..
    9. Muş'ta korkutan olay! Çığ iş..
    10. Bakan Kurum, 50 bin konut için tarih..
    11. İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na..
    12. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    13. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    14. Tekin ,son Belediye Meclis..
    15. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    16. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    17. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    18. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    19. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    20. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    21. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    22. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    23. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    24. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    25. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    26. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    27. 'Gerici' CHP'den skandal! Uzay..
    28. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    29. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    30. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar