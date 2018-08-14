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İP'te bir istifa daha!

İP Kırıkkale eski İl Başkanı Mustafa Akyürek partisinden istifa etti.

14 Ağustos 2018 Salı 20:26
İP'te bir istifa daha!

2 Mayıs 2018 tarihinde İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı koltuğunu Neşet Erman’a bırakan kurucu il başkanı Mustafa Akyürek, üyesi olduğu partisinden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti’den istifa ettiğini yazılı olarak açıklayan kurucu eski il başkanı Akyürek, “On beş yıldır ülkemizi yöneten iktidar partisinin artık bu ülkenin sorunlarını çözemediği, aksine her gün gittikçe daha da kötüye götürdüğü bir seçim dönemini geride bıraktık. İnsanlarımızın siyaset kurumuna güvenini kaybettiği, ülkenin iyiye gitmediği, cumhuriyet, demokrasi ve insan haklarının tehlikede olduğu, hukukun yok edildiği, eğitimin bittiği, ekonominin çıkmaza gittiği bir dönemde; Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi bu ülkenin insanlarına ’Yüzünü Güneşe Dön Türkiye’ diyerek herkese ve her kesime umut ışığı olmuştur” ifadelerini kullandı.



Akyürek, şöyle devam etti:

Meral Akşener’e ve İYİ Parti’ye güvenenlerin belki ceplerinde paraları yoktu, arkadaşlarından borç aldılar ama yola çıktıklarını asla yolda bırakmadılar, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmediler. Seçim döneminde şehir, kasaba ve köylere kadar çalmadık kapı selamlamadık seçmen bırakmadılar. Partimizi kurduk, il ve ilçe teşkilatlarına üye bulmakta zorlandık; korkan ya da tehdit edilen eşimize dostumuza ricada bulunduk, ikna ettik, ‘başaracağız’ dedik. Sıfırdan başlayıp yüzde 20-22 ye kadar yükselen, muhtemel sandık sonucu yüzde 28-30 olacak bir partimiz vardı. Kırıkkale’de kesin bir milletvekili çıkarma ihtimalimiz çok yüksek iken tüm olumsuzluklara rağmen seçimde 24 bin oy aldık. Hedeflerine ulaşamamış bir parti olarak, yapılan 2’nci Olağanüstü Kurultay’da Sayın Genel Başkanımız yeni bir yönetim göreve getirmesi beklenirken aynı kadrolarla devam etme kararı aldı. İYİ Parti’yi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştı. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördük.”

Akyürek, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bugün itibariyle İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve üyelikten istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşırken; bu vesileyle ilk günden bugüne kadar partimizin kuruluşunda ve çalışmalarında özveri ve emeğini ve esirgemeyen tüm üye, delege, il ve ilçe yönetimlerinde görev alan arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkürlerimi sunarım.”

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 20:26
  1. İYİ Parti Kırıkkale

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