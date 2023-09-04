İptal edilince Galatasaray taraftarları çıldırdı!

Galatasaray'da transferin son günü beklendiği gibi hareketli geçmedi. Orta sahaya en az 2 isim almas beklenen sarı-kırmızılılar bir de stoper transferi bekelniyordu fakat bu durum gerçekleşmedi. Galatasaray, sürpriz bir şekilde Lazio'dan Uruguaylı orta saha Matias Vecino'yu kadrosuna kattı. Uruguaylı futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Vecino transferi sonrası Galatasaray taraftarı ayaklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "Vecinoİstemiyoruz" hashtagini gündeme soktu. X platformunda tam 200 binden fazla mesaj atıldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, Lazio'nun orta saha oyuncusu Matias Vecino Falero ile anlaşma sağladı. Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Uruguaylı futbolcunun normal şartlarda bugün saat 11.00’da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması bekeniyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray’ın sağlık kontrolü için İstanbul’a getirmeyi planladığı Matias Vecino adına planlanan bu uçuş iptal edildi.

Uruguaylı futbolcu kariyerinde Central, Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter ve son olarak Lazio'da forma giydi. Ülkesinin milli takım formasını da giyen Vecino uluslararası arenada 67 kez forma giyme şansı buldu.

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Sarı-kırmızılılar, Vecino için Lazio'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyordu. Galatasaray, Uruguaylı orta saha ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti. Vecino'nun Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro civarında maaş kazanacağı öne sürülmüştü.

Galatasaray orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldız isimlerle görüşme gerçekleştirdi fakat Vecino'da karar kıldı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar, Manchester United'a transfer olan Sofyan Amrabat, Tottenham'dan Emile Höjbjerg, Manchester City'den Kalvin Phillips ve Tottenham'dan Tanguy Ndombele gibi isimlerle görüşme gerçekleştirdi.

Anlaşma sağlanamayınca Vecino kadroya dahil edildi. Matias Vecino transferinde Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da etkin rol oynadığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Matias Vecino'yu renklerine bağladığı haberleri son dakika olarak düşmeye başladığı anlarda sarı-kırmızılı taraftarlar transfere tepki gösterdi. Eski adı Twitter olan X platformunda "#Vecinoİstemiyoruz" hashtagi Türkiye'de ilk sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı taraftarlar 200 binden fazla mesaj yazdı.

"Sen Şampiyonlar Ligi'ndesin, biliyorsun. Taraftarın senden yıldız orta taha transferi beklentisi var"

"Erden Timur ve Dursun Özbek, sizi seviyoruz. Size güveniyoruz. İstifa edin asla demiyoruz ancak lütfen bu hatadan dönün, kendinize yakışanı yapın. En azından satış potansiyeli olan genç bir çocuk alın, emin olun daha iyi olacaktır."

"Vecino’yu almayın, transferi kapatın. Emin olun Galatasaray taraftarı bu şekilde çok daha memnun kalır. Panik transferi istemiyoruz, gerek yok."