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Spor

İptal edilen Wimbledon'da, tenisçilere 10 milyon pound dağıtılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-10 21:49:39 -
İptal edilen Wimbledon'da, tenisçilere 10 milyon pound dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tenisçilere 10 milyon pound verilecek.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club'dan (AELTC) yapılan açıklamada, turnuvaya katılmaya hakkı olan 620 sporcuya 10 milyon pound ödeme yapılacağı duyuruldu.

Ödemelerin sporcuların dünya sıralamasına göre ayarlanacağı aktarıldı.

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