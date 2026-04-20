İpsala'da fabrikada yağ tankı alevlere teslim oldu! İtfaiyenin dev operasyonuyla felaket önlendi!
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasında, yağ tanklarının alev almasıyla başlayan yangın yürekleri ağza getirdi. Yoğun dumanların gökyüzünü kapladığı olayda, çok sayıda ekibin koordineli çalışmasıyla alevlerin fabrikadaki diğer yanıcı maddelere sıçraması son anda engellendi.
İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının ihbar edilmesinin ardından başta İpsala olmak üzere çevre ilçe ve illerden çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği ve koordineli çalışma sonucu alevlerin büyümesinin önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edilirken, fabrikada maddi hasar oluştuğu bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Müdahalede görev alan tüm ekiplere teşekkür eden İpsala Kaymakamlığı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.