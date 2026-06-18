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Gündem İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihe geçecek operasyon! 3 milyar lira değerinde...
Gündem

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihe geçecek operasyon! 3 milyar lira değerinde...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi. El konulan uyuşturucu miktarının piyasa değeri 3 milyar 25 milyon TL olarak belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülkeye giriş yapmak üzere Yunanistan’dan İpsala Gümrük sahasına gelen tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için arama hangarına alındı.

 

 

Yapılan aramalarda 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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