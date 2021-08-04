İP'linin birisi yalanı ortaya attı! Koyun sürüsü 'Anıtkabir' provokasyonuna başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada Anıtkabir'e yakın bir noktada yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilişkin açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Vali Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir." dedi. Yangın Vali Şahin'in açıklamasından kısa süre sonra da tamamen söndürüldü.

İP'linin birisi yalanı ortaya attı...

Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin bir fotoğraf paylaşan İYİ Parti Hukuk Danışmanı Orhun Bilenler, "Maalesef Anıtkabir yanıyor." yalanını ortaya attı. Gerçeği araştırıp öğrenmek yerine İP'li Bilenler'in mesajına inanan koyun kitle, sosyal medyadan 'Anıtkabir' provakasyonuna başladı.

AK Parti iktidarını asılsız bir bilgi ile hedef alan koyunlardan bazıları





Fitilini ateşlediği provakasyona destek verdi!

İP'li Orhun Bilenler, yalanı deşifre edildikten sonra 'Maalesef Anıtkabir yanıyor.' mesajını silerek, yeni bir paylaşım yaptı. Bilenler, "Anıtkabir’e çok yakın bir yerde çıkmış yangın. 1 haftada 2inci defa Anıtkabir yakınlarında yangın çıktı. 30 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şey görmedim. Değil Anıtkabir’in taşına, bahçesindeki ağacın yaprağına zarar vermeye kalksınlar canını koyacak milyonlardan biriyim." diyerek fitilini ateşlediği Anıtkabir provakasyonuna destek verdi.