İP'lilerin nefret dili sokak olaylarına sebep oldu! Günlerdir susan Yavuz Ağıralioğlu ortaya çıktı

Yeniakit.com.tr

İP'lilerle CHP'lilerin mültecilere yönelik nefret söylemleri sokak olaylarına sebebiyet verdi. Altındağ'da Suriyelilerin evleri taşlandı. Minik bir Suriyeli kız çocuğu saldırılarda yaralandı. Nefret söylemlerine ilişkin tek kelime etmeyen İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sokak olayları başlayınca ortaya çıktı.

Nefret söylemlerinin üzerini örtmeye çalıştı

İP'li Yavuz Ağıralioğlu, "Suriye’den gelenlere değil, buraya gelmelerine sebep olan maharetsizliğe kızıyoruz." diyerek İP'lilerle CHP'lilere ait onca nefret söyleminin üstünü örtmeye çalıştı. Kıvırma yolunu tercih eden Ağıralioğlu, hedef şaşırtarak, “Geçici korunma statüsünde misafir ettiklerimize karşı kinimiz, garezimiz yok bizim. Suriye’den gelenlere değil, Suriye’den gelenlerin buraya gelmesine sebep olan maharetsizliğe kızıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kapıkule Sınır Kapısı’nda kurduğu standı ziyaret etti. Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geçici koruma statüsündeki göçmenlerle ilgili ciddi bir toplumsal hassasiyet gelişiyor. Bu mesele bugün değil biliyorsunuz. Özellikle Orta Doğu’nun yeniden dizayn edilmeye başladığı zamanlardan itibaren bir hareketliliğe dönüştü. Suriye’de tavan yaptı. Şimdi Afganistan’daki Amerikan askeri varlığının nihayete ermesinden sonra bu bölgedeki hareketliliğin ucu bizim ülkemize kadar gelmeye başladı."

Irkçılığını açıkça beyan edemeyip, iktidarı hedef aldı

"Şunun bilinmesini arzu ederiz. Geçici korunma statüsünde misafir ettiklerimize karşı kinimiz, garezimiz yok bizim. Ama onların buraya gelmesine sebep olan siyasi maharetsizliğin hesabını soracağız. Yani bizim ülkemize her aklı esenin, her sıkışanın, gelmesi; her canı ile derdi olanın bizden merhamet umması normaldir. Ama ülkenim yönetim iradesini elinde bulunduranların bu işi bu kadar kontrolsüz, bu işi bu kadar kayıtsız-kuyutsuz yapıyor olması, bu işi bu kadar böyle her isteyenin, her aklı esenin her istediği şekilde her işi yaparak kontrolsüz bir şekilde sığınacağı otorite boşluğunun olduğu hale dönüştürmemek lazımdır. Suriye’den gelenlere değil, Suriye’den gelenlerin buraya gelmesine sebep olan maharetsizliğe kızıyoruz."