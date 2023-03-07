İP’lileri çıldırtacak karikatür! CHP medyası Akşener'i fena tiye aldı

Geçtiğimiz hafta 6'lı koalisyon masasından "Kumar masası, noter masası" diyerek kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün yapılan pazarlıkların ardından masaya geri dönünce CHP fondaşı medya tarafından karikatür oldu. Cumhuriyet gazetesinin aday manşetinde kullandığı fotoğraf gündem oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ederken, Başkan Erdoğan dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası 10 Mart itibarıyla seçim sürecinin resmen başlayacağını açıkladı.

Adaylık tiyatrosu pazarlıkla son buldu

Seçim öncesi 6'lı koalisyonda geçtiğimiz hafta başlayan "adaylık tiyatrosu" dün başlayan görüşme trafiği sonrası son buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası "Noter masası, kriz masası" gibi tabirler kullandığı 6'lı koalisyon masasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlıklar sonrası geri döndü.

Pazarlıklarda İYİ Parti liderinin aday olarak göstermek istediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda mutabakata varıldı.



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Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP fondaşı medya tarafından karikatürize edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını manşete taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yayınlanan karikatürde, Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını "kırık el" ile tuttuğu ve bu elin üzerinde de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafları olduğu görüldü.