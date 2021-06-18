İpliği pazara çıkan Hadi Özışık'tan Can Ataklı ile ilgili 'rüşvet' bombası!

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı video ile ifşa olan ve kamuoyunda itibarı yerle yeksan olan Hadi Özışık, kendisiyle birlikte medya sektöründe pis işlere bulaşmış isimlerin de ipliklerini pazara çıkarmaya başladı.

Sedat Peker ile videosu ortaya çıktı

Sedat Peker ile videosu ortaya çıkan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından özür dilemiş bir süre de sessizliğini korumuştu. Gündemin değişmesini bekleyerek herhangi bir açıklamada bulunmayan Hadi Özışık, kamuoyunun baskısına dayanamayarak ifşa videosuyla ilgili yaptığı açıklamada pişman olduğunu söylemişti.

Hadi Özışık'tan Can Ataklı iddiası

Şirinlik yapmaya çalışsa da kendini aklayamayacağını anlayan Hadi Özışık, şimdi de sektördeki isimlerin pisliğini dökmeye başladı. Özışık, Can Ataklı’nın 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığını yaptığını söyleyerek bazı iddialarda bulundu.

‘Her sabah dürüstlük pozları veren Can Ataklı’ diyerek Ataklı'ya bazı sorular yönelten Hadi Özışık şöyle dedi:

“Sevgili Can, dürüstlük abidesi kesilen güzel arkadaşım. Şimdi beni iyi dinle, çok dürüstsün ya, çok namuslusun ya, içtiğin kahveyi, "Reis'ten olsun" diyerek sana ikram eden o arkadaşa (sen kim olduğunu biliyorsun) "Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, sayesinde bedava kahve içtim" diyen sen değil misin?

"Yazı yazmadığın halde 6 ay boyunca maaş aldın"

Bak Can Kardeşim, arkasından salladığın Zafer Mutlu'ya yalvar yakar Vatan'da yazmak için çırpındın ve sonunda istediğini aldın hatırladın mı? Sonra ne oldu, Zafer Mutlu yazdığın yazılardan hoşnut olmadığını gelip sana söyledi mi? "Can biraz ara verelim" dedi mi? Sen yazı yazmadığın halde 6 ay boyunca maaş almaya devam ettin mi? Yani "Bankamatik gazetecilik" yaptın mı?”

Can Ataklı'nın 1 milyon dolar rüşvet pazarlığı

Can Ataklı’nın 1 milyon dolar rüşvet pazarlığı yaptığı söyleyen Özışık, “Cem Uzan için, geçmişte birileriyle rüşvet pazarlığı yaptın mı? Bu rüşvet pazarlığını CD'ye kaydettin mi? O CD'yi ne için kullanmak istedin, Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak için mi, yoksa Cem Uzan'ın işini halletmek için mi?

Peki yaptığın rüşvet pazarlığını Cem Uzan'a ilettiğinde sana ne dedi? Cem Uzan, "Ben haklıyım rüşvetle işimi çözmem" dediğinde, sen ne cevap verdin? "Çok basit bir şey oysa; 1 milyon dalar vereceksin iş bitecek" dedin mi demedin mi?” ifadelerini kullandı.

Kendi ayağı kayan Özışık, pisliğe bulaşmış diğer isimlerin de ipliğini pazara çıkararak “Gazetecisin ya, tek geçim kaynağın gazetecilik ya... Biz mesleğini kirletiyoruz ya, sen ise pür paksın öyle mi?” sözleriyle eleştirdi.

Özışık: Bunun karşılığında ne aldın?

Can Ataklı’ya art arda sorular yönelterek, nasıl rüşvet pazarlığı yaptığını anlatan Özışık, “Cem Uzan'ın sahibi olduğu VODAFONE protokolü nerede yapıldı Can Kardeşim? Sen bu protokol yapıldığında hangi sıfatla kalem oynatıyordun? Aaaa yoksa o protokol senin evinde mi yapıldı? Mesleğin gazetecilik ise, iktidar ile Cem Uzan arasındaki VODAFONE protokolüne niye dahil oldun? Bunun karşılığında ne aldın? Mehmet Karamehmet ile Cem Uzan'ı evinde hangi gazetecilik faaliyeti altında buluşturdun?” dedi.

Ataklı’nın ilişiği kesilen yerden çalışmadığına rağmen maaş aldığını söyleyen Özışık, “Maaşını peşin almana rağmen, hak etmediğin ikinci maaşı aldığında hiç utanmadın mı, sıkılmadın mı? "Kirli olmayan bir gazeteci!" olarak, "O para beni bir iki ay idare etti" dediğinde yüzün hiç kızarmadı mı?” şeklinde konuştu.

Mafya lideri Sedat Peker ile iş kotaran ve şamarını yiyen Özışık, Can Ataklı’nın kirli işlerini döktükten sonra utanmadan, “Kavgaya varım yeter ki namuslu olsun!” ifadelerini kullandı.