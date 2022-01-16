İP’liden Meral Akşener’e ilginç benzetme! Partiye ve yönetime veryansın etti!

İP’in kurucu üyelerinden Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından Meral Akşener’e ve partiye yönelik bomba açıklamalarda bulundu.

“Meral Akşener’den açıklama bekliyorum”

21 Aralık itibariyle TBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak sona ermesine rağmen kendisine tebliğ edilmediğini söyleyen Vadat Yenerer, sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklamada bulundu. Yenerer, şunları söyledi:

“Kurucusu olduğum İYİ Parti’de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiçbiri hala aramış değildir. Türk Dünyası’ndan Sorumlu Danışmanlığını da yaptığım Sayın Meral Akşener’den etik olmayan bir şekilde bu görevden de alma nedenini açıklamasını bekliyorum. Yapılacak açıklamaya mutlaka bir cevap hakkım olacaktır.”

“Teker teker ayrıldılar”

Medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle parti merkezindeki bazı isimleri rahatsız ettiğini belirten Yenerer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İYİ partiden ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İyi parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi. Benim için İYİ Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur.“

Apocular ve Yunan işbirlikçileri kaynıyormuş!

“İYİ Parti Meral Akşener Fun Club’a döndü” diyen Vedat Yenerer, sözlerini şu flaş sözlerle tamamladı:

“Maalesef ki bunların yerine asla benim dava arkadaşım olamayacak bana göre basiretsiz, liyakatsız ve vasıfsız biatçılar getirildi. Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin ‘Apo’ya ev hapsi olsun’ ya da ‘Ege’de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası’ diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım. Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club’a dönmüş durumdadır.”