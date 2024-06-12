İP'li vekile Müsavat Dervişoğlu şoku! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.
Gelişmeyi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
İP'li Olgun mesajında şu ifadeleri kullandı:
“İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkanımız Sayın D. Müsavat Dervişoğlu tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir”
İYİ Parti’nin kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, “Cumhurbaşkanını ziyaretinden ötürü Akşener’in fotoğraflarını parti binalarından indirelim” önerisinde bulunduğu gündeme gelmişti. Bunun üzerine Akşener, bugün İYİ Parti’ye yazı göndererek, “Fotoğraflarımı indirin” demişti.
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