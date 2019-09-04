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İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?

Kendini milliyetçi olarak lanse eden İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir vatandaşın evine yaptığı ziyarette ayakkabılarını çıkarmaması tepkilere neden oldu. Türkkan’ın yanısıra il başkanı Şanbaz Yıldız’ın da ev ziyaretinde ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü. Ziyarette ayakkabılarını çıkarmaması; “Bu mu milliyetçilik. Nerede kaldı sizin örfünüz, adetiniz” tepkilerine sebep oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?

 Haber Merkezi 

CHP’nin ardından İP’in (İYİ Parti) ekseni de kaydı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği eve ayakkabı ile girme modası, CHP’nin ikiz kardeşi İP’liler tarafından devam ediyor. Her fırsatta halkçılıktan bahseden ve kendisini milliyetçi olarak lanse eden İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze ziyareti sırasında bir eve yaptığı ziyarette ayakkabılarını çıkarmaması; “Bu mu milliyetçilik. Nerede kaldı sizin örfünüz, adetiniz” tepkilerine sebep oldu.

Bunlar mı halkçı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bir vatandaşın evine yaptığı ziyarette, ayakkabılarını çıkarmaması tepkilere neden oldu. “Millet perişan fatura ödeyemiyor” diyerek şov yapan Türkkan’ın yanısıra il başkanı Şanbaz Yıldız’ın da ev ziyaretinde ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü. Vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinlerken İP’li Türkkan’ın bacak bacak üstüne atması bu kadarına da pes dedirtti. Sokaktaki pisliği umarsızca evin içerisine taşıyan İP’lilerin rahat tavırları şaşkınlıkla karşılanırken, Türklük edebiyatı yapan Akşener’in partisinin milletten ne kadar uzak olduğu bir kez daha tescillendi. Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2012 yılında Sarıyer’de bir evi ayakkabısıyla girerek ziyaret etmişti. CHP lideri ve yanındakiler eve ayakkabılarıyla girince ev sahibi çıplak ayaklarını halının altına gizlemişti. O evden basına yansıyan kareler aylarca konuşulmuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
  1. CHP
  2. İYİ Parti
  3. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  4. İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
  5. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
  6. Şanbaz Yıldız
  7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Meral Akşener

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