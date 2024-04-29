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Siyaset İP'li vekil görevinden ayrıldı! 'Koray Aydın'ı desteklemiştim'
Siyaset

İP'li vekil görevinden ayrıldı! 'Koray Aydın'ı desteklemiştim'

Yeniakit Publisher
2024-04-29 16:59:00 -
İP'li vekil görevinden ayrıldı! 'Koray Aydın'ı desteklemiştim'

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Müsavat Dervişoğlu'nun İP Genel Başkanı olmasından sonra partinin grup başkanvekiliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, kurultayda Koray Aydın'ı desteklediğini açıkladı.

İP'li Usta, "Başka bir adaya desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır" dedi.

Görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyuran İP'li Usta şu ifadeleri kullandı:

"Partimiz Cumartesi günü 5. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirmiştir. sayın Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olarak seçilmiştir.

Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığımız istişareler sonucunda, sayın Koray Aydın'ı destekleme kararı aldım ve bu kararımı kamuoyuyla da paylaştım.

Aldığım bu kararda, İYİ Parti'nin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına, sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum. Sayın Müsavat Dervişoğlu "abi" diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir.

Kendisiyle kişisel olarak herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür. Ancak başka bir adaya desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır. Bu nedenle, kongre günü salonda, TV ekranlarında da söylediğim üzere Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibarıyla İYİ Parti TBMM Grubuna istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni; yeni kurulacak İYİ Parti grubunun önünü açmaktır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

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