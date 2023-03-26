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Aktüel İP’li Turhan Çömez yine rezil kepaze! Temelsizlerin "temel yalanı" elinde patladı
Aktüel

İP’li Turhan Çömez yine rezil kepaze! Temelsizlerin "temel yalanı" elinde patladı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 13:26:00 - 2023-03-26 13:26:21

Defne Devlet Hastanesi'nde sadece temelin atılıp projenin bırakıldığı yalanını ortaya atan İYİ Partili Turhan Çömez, gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından rezil kepaze oldu. "Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulmaya çalışılan hastanede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı "Defne Devlet Hastanesi" için sosyal medyada çeşitli asılsız iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada bazı hesaplar, "Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturmaya çalıştı.

Algı operasyonunda başı çeken isim ise bir dönem AK Parti'de vekil olduktan sonra Erdoğan'a ihanet ederek kaçan ve bir süre sonra İYİ Parti'ye katılan Turhan Çömez oldu.

Söz konusu iddialar üzerine Defne Devlet Hastanesi'nin Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor"

Hastanenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu.

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