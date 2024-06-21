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Gündem İP’li Turhan Çömez İngiltere'den algı operasyonu çekti
Gündem

İP’li Turhan Çömez İngiltere'den algı operasyonu çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:11:00 -
İP’li Turhan Çömez İngiltere'den algı operasyonu çekti

AK Parti’den kapı dışarı edilen İP’li Turhan Çömez fitne yaymaya devam ediyor. Çömez bozuk İngilizcesiyle Türkiye'yi kötülemek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınında bulunan, yalan yanlış söylemlerinden ötürü AK Parti’den kapı dışarı edilen İP’li Turhan Çömez fitne üretim fabrikası gibi çalışıyor. FETÖ’nün prensi Akın İpek’in yaşadığı Londra’ya sık sık giden ve oradan iftira yağdıran Çömez bir kez daha algı operasyonuna kalkıştı. Çömez, bozuk İngilizcesiyle Türkiye ekonomisini kötülemeye girişti.

Ekonomist Nejat Özonay, X paylaşımında “Bu Turhan Çömez gerçek mi? Ülkemizin milletvekili kalitesi… İngiltere’deki fiyatları GBP olarak orantılarken, Türkiye fiyatlarını TL olarak oranlıyor. İkisi de dolar cinsinden kıyaslanırsa Türkiye’de akaryakıtın daha az arttığı görülür. İngilizceyi nerede öğrenmiş acaba? Anlidıd diye okunmaz o. İngiltere’ye sık sık gittiğine göre orada yaşamış sanırım, ama pek öğrenememiş. Akaryakıtın TL cinsinden de artmasından şikâyet ediyorsa, o ve kitlesi yurtdışındaki paralarını getirsin Türkiye’ye. Böylece akaryakıt TL bazında da düşer” ifadelerini kuullandı.

Önceki gün Sözcü gazetesine konuşup on binlerce Müslümanın namaz kıldığı Diyanet Amerika Merkezi’ni karalamaya yeltenen Çömez’in Londra’da benzin istasyonunda çektiği algı operasyonu tepki uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Çömez’i masal kahramanı Pinokyo’ya benzettiler. “Yalan söyledikçe burnu uzuyor” dediler.

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