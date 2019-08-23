İP'li trol 'sözünün eri' gibi 'fos' çıktı! 'İP'lenmeyince tükürdüğünü yaladı

İP'li trol Ümit Karaca, "Salim Ensarioğlu ve Hasan Seymen görevinden alınmazsa, ben giderim" tehdidinde bulundu. İP'ten kimse kendisini 'İP'lemeyince tehdidi havada kaldı. İP'li trol, 'sözünün eri'(!) gibi davranarak İP'te kalmaya devam etti.

İP'li trol "Apo'nun mektubundan medet umanlara ne kadar karşıysak, Apo'nun televizyona çıkmasını isteyenlere ve etnik bölücülük yapanlarada o kadar karşıyız. Ne kadar dikkate alırlar bilmem ama Pazartesi gününe kadar Salim Ensarioğlu ve Hasan Seymen görevden alınmazsa ben giderim." ifadelerinde bulundu ancak hafta sonu gelmesine rağmen hala istifa etmeden sessiz kalmaya devam ediyor.

İşte İP'li trolün o ifadesi ve gelen tepkiler: