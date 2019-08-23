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İP'li trol 'sözünün eri' gibi 'fos' çıktı! 'İP'lenmeyince tükürdüğünü yaladı

İP'e bağlı bir trol olarak yaşam sürdüren Ümit Karaca adlı hesap, 'Salim Ensarioğlu istifa etmezse ben giderim' dedi, ancak İP'li trol 'sözünün eri' çıktı.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:32
İP'li trol 'sözünün eri' gibi 'fos' çıktı! 'İP'lenmeyince tükürdüğünü yaladı

İP'li trol Ümit Karaca, "Salim Ensarioğlu ve Hasan Seymen görevinden alınmazsa, ben giderim" tehdidinde bulundu. İP'ten kimse kendisini 'İP'lemeyince tehdidi havada kaldı. İP'li trol, 'sözünün eri'(!) gibi davranarak İP'te kalmaya devam etti.

İP'li trol "Apo'nun mektubundan medet umanlara ne kadar karşıysak, Apo'nun televizyona çıkmasını isteyenlere ve etnik bölücülük yapanlarada o kadar karşıyız. Ne kadar dikkate alırlar bilmem ama Pazartesi gününe kadar Salim Ensarioğlu ve Hasan Seymen görevden alınmazsa ben giderim." ifadelerinde bulundu ancak hafta sonu gelmesine rağmen hala istifa etmeden sessiz kalmaya devam ediyor.

İşte İP'li trolün o ifadesi ve gelen tepkiler:

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 00:32
  1. Ümit Karaca
  2. İP trol
  3. İP

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