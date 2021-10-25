İP'li milliyetçiler çok kızacak! İBB'de terör sevdalısı daire başkanı

Her politikasında ve algı operasyonlarında Herşey Çok Güzel Olacak sloganını kullananan CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meğerse güzellik anlayışı terör yanlılarını yönetim kadrolarında kullanmaktan geçiyormuş.

Söz konusu terör sevdalılarının ardı arkası kesilmezken bunlardan bir tanesidir İSKİ daire başkanı Secaattin Varer çıktı. Varer'in geçmiş Tweetleri ele alındığında azılı bir DHKP-C sevdalısı olduğu ortaya çıkarken özellikle devlet erkanı bakanlıklar ve diyanet gibi çok sayıda devlet kurum ve yönetimine saygı ve kişilik haklarını ihlal eden tweet'ler attığı ortaya çıktı.

Bu sözler İBB İSKi Daire Başkanı Secaattin Varer'e ait. Varer vatandaşın vergileri ve ödenekleri ile dönen İSKİ daire başkanlığına CHP'li Belediye yönetimi ve Ekrem İmamoğlu tarafından getirildi. İSKİ gibi bir kurumun başına getirilen Secer'im hizmetten çok bölme ve parçalama ustası olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Secer'in Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'e terör örgütü üyelerine lokasyonda yardım eden DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'i övdüğü Tweet'leri ortaya çıktı. Sever Timtik'i yer aldığı bir resmi paylaşarak Işıklarla Uyu Yoldaş cümlesi ile andığı tweeti CHP ve işlevlerinin yeni skandalları arasına katıldı. Bunlarla da yetinemeyen Secer'in ise devlet düşmanlığı her tweetin de tekrardan ortaya çıktı. Onlar incelendiğinde ise Sever adeta pes dedirtti.