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Siyaset İP'li Meral'in yüzüne baka baka "Burası Kürdistan" demişti! Adli kontrolle serbest kaldı
Siyaset

İP'li Meral'in yüzüne baka baka "Burası Kürdistan" demişti! Adli kontrolle serbest kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde, "Burası Kürdistan" sözleri ile gündeme gelen Cemil Taşkesen adlı şahıs, ikinci kez serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 23:59:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sirt'in Kurtalan ilçesinde "milliyetçi" Meral Akşener'in yüzüne baka baka "Burası Kürdistan" diye haykıran kendini bilmez terör sevici Cemil Taşkesen, olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

İP'li Akşener'in 2021 Ekim'de tek kelime edemediği Taşkesen, önceki gün, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ikinci kez gözaltına alındı.

Kurtalan girişinde 7 Ekim'de gözaltına alınan Taşkesen, Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp, alınan ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Taşkesen Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından "adli tedbir kontrolüyle" serbest bırakıldı.

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