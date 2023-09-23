İP'li Meral'in Yeniçağ'ı ahlak dışı şovlarla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'yı övmelere doyamadı!
Ahlak dışı yayınlarıyla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya, İP'li Meral Akşener'in Yeniçağ'ın da güzellendi.
Yaptığı yayınlardaki bel altı gayr-i ahlaki şovuyla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya, son yayınında eşinden ayrıldığını söyleyen bir kadına sarılarak onu tebrik etmişti.
Genç kadınlarla olan labuali diyaloğu, gayr-i ahlaki şakalarıyla kamuoyunun tepkisini çeken Hasan Can Kaya'ya İP'in yayın organı Yeniçağ destek verdi.
Hasan Can Kaya'nın bir hayvan derneğine maddi bağışını haberleştiren Yeniçağ'ın kapağı şöyle:
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