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Medya İP'li Meral'in Yeniçağ'ı ahlak dışı şovlarla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'yı övmelere doyamadı!
Medya

İP'li Meral'in Yeniçağ'ı ahlak dışı şovlarla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'yı övmelere doyamadı!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 02:39:00 - 2023-09-23 02:41:56
İP'li Meral'in Yeniçağ'ı ahlak dışı şovlarla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'yı övmelere doyamadı!

Ahlak dışı yayınlarıyla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya, İP'li Meral Akşener'in Yeniçağ'ın da güzellendi.

Yaptığı yayınlardaki bel altı gayr-i ahlaki şovuyla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya, son yayınında eşinden ayrıldığını söyleyen bir kadına sarılarak onu tebrik etmişti.

Genç kadınlarla olan labuali diyaloğu, gayr-i ahlaki şakalarıyla kamuoyunun tepkisini çeken Hasan Can Kaya'ya İP'in yayın organı Yeniçağ destek verdi.

Hasan Can Kaya'nın bir hayvan derneğine maddi bağışını haberleştiren Yeniçağ'ın kapağı şöyle:

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