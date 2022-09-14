İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit babasına çirkin hakareti! Merhum Asım Safitürk böyle anlatmıştı

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PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk 80 yaşında hayatını kaybetti.

Safıtürk'ün vefatı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın hadsiz hakaretini yeniden gündeme getirdi.

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği TBMM'ye davetli olarak gelmişti. Merhum Safitürk'ün fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan İP'li Lütfü Türkkan, ne şehide ne de şehit babasının sünnete uygun giyim kuşamına tahammül edemeyerek, "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarına yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" demişti.

Asım Safitürk, Lütfü Türkkan'ın kendisine yönelik hakaretini İHA muhabirine şu sözlerle anlatmıştı:

Biz memlekete ağır bir bedel ödemiş vatandaşız. Milletimizden çok ilgi, alaka gördük, milletimizin meclisine gittik. Oraya gitmişken ben meclise girmek istediğimi söyledim. Milletvekillerinin dışındaki kişilerin, vatandaşların giriş yaptığı yerden meclise girdik. O esnada aşağıdan birisinin bana el salladığı söylenildi, ben de sevgi gösterisi sandım ve el salladım. Daha sonrasında televizyona düşmüş, benim için "bu herifte kim" demiş. Ağır ve argo bir kelime bu. Olay yaşandığı zaman gereken cevabı verdik ama üzüldük tabi.

Öte yandan Lütfü Türkkan, Bingöl'de Meral Akşener'e "HDP" tepkisi gösteren şehit yakınının bacısına küfrederek tıynetini bir kez daha ortaya koymuştu.