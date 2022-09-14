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İP'li Lütfü Türkkan'ın edepsizliği! Karahasanoğlu canlı yayında paylaştı

PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü. Meral Akşener'in İYİ Partisi'nde vekillik yapan ve şehit ailesine küfür etmesiyle gündeme gelen ahlak yoksunu Lütfü Türkkan ile CHP'nin borusunu öttüren Cumhuriyet Gazetesi'nin hedef aldığı Safitürk ile ilgili Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 13:42:00 - 2022-09-14 14:23:22

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısıyla şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk dün akşam saatlerinde vefat etti.

Safitürk'ün vefatı gönüllerde hüzne neden oldu. Devletin üst kademelerinde ard arda taziye mesajları gelirken şehit ailesine küfür etmesiyle ahlak yoksunu İP'li vekil Lütfü Türkkan ile CHP'nin borusunu öttüren Cumhuriyet Gazetesi'nin Asım Safitürk'ü hedef alan ifadeleri yeniden gündeme geldi.

Konu Akit TV'nin ilgiyle takip edilen Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu merhum şehit babası Asım Safitürk ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

"Oğlunun şehit edilmesi sonrası onu gezdirmek isteyen yakınları TBMM'deki bir oturuma getirmişler. İYİ Parti'deki 'milliyetçi', 'ülkücü' olduğunu iddia eden Lütfü Türkkan'ın öncülüğünde 'kim bu adam?' diye algı operasyonu başlatıldı. Meclis'in koridorlarında falan değil, izleyici bölümündeki insana hakaretlerde bulundular. Türkkan bir de ailenin ikamet ettiği bölgenin milletvekili bunu da unutmayalım. Kendisine oy verirler vermezler o başka ancak Türkkan kendi seçmenine de hakaret etmiş oldu.  Sonrasında bir şehit kaymakamın babası olduğunu öğrenince kısmi bir özrü oldu. Ama ondan bir yıl iki yıl sonrada şehit bacısına küfretti. 

O Lütfü Türkkan hala İYİ Parti'de yoluna devam ediyor. Niye para babası bir adam. Paraya para demeyen bir adam. Partiye de yüksek ihtimal maddi destekleri olduğu için herhalde Meral Akşener bu adamdan vazgeçmiyor. Lütfü Türkkan paylaşıyor Kur'an Kursu karşıtlığıyla bildiğimiz Cumhuriyet ve internet sitesi haberleştiriyor.

Şehit babasına Allah'tan rahmet diliyorum"  

 

 

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