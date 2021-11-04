İP’li isimden skandal paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a beddua etti

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret paylaşımlarına İP GİK üyesi Mehmet Aslan da dahil oldu. Aslan, Twitter'daki paylaşımında Erdoğan'a beddua etti.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapılmış, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmeler olurken, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret paylaşımlarına İP GİK üyesi Mehmet Aslan'ın da katıldığı görüldü.

Aslan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Kırdığın kalplerin, aldığın ahların, girdiğin günahların, söndürdüğün ocakların, yıktığın yuvaların, aldığın canların, yediğin haramların, hesabını dinle kandırdığın bu millete vermeden, Allah senin canını almasın!" bedduasında bulundu.

İİP'li Aslan'ın nefret dolu mesajı sosyal medyada tepki çekti.