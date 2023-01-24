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Gündem İP'li Erhan Usta'dan itiraf! 'FETÖ'nün de desteklediği bir ittifak bu'
Gündem

İP'li Erhan Usta'dan itiraf! 'FETÖ'nün de desteklediği bir ittifak bu'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın, henüz MHP Milletvekili iken İYİ Parti için kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 23:26:00 - 2023-01-24 23:32:15

 Yeniakit.com.tr 

İP'li Usta, MHP'de iken şu anda Grup Başkanvekilliği görevini yürüttüğü partisi İP'i ve 6'lı masayı yerden yere vurmuştu.

Usta MHP'de iken 6'lı masayı FETÖ'nün desteklediğini söylemişti.

İşte Usta'nın o sözleri:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği, içinde HDP'nin, İP'in ve bazı dğer partilerin de yer alacağı bir bloklaşma, ittifak var. Bunlar onların kendi takdirleridir, bir seçim ittifakına dönüşür mü dönüşmez mi bilmiyorum

Kendilerinin de ifade ettiği gibi ilkesel anlamda veya birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Tabi çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ de destekliyor. Yani FETÖ'nün de desteklediği bir ittifak bu.

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