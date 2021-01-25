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Gündem İP'li Başkan'ın cezası belli oldu
Gündem

İP'li Başkan'ın cezası belli oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinin İP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve doğum gününü birlikte kutladığı 12 arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasında, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 11 bin 700 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 22:04:00 -
İP'li Başkan'ın cezası belli oldu

İP'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, cuma günü, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü bir deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.

Soruşturma başlatıldı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Aydın Valiliği maske ve mesafesiz doğum günü partisine katılanlar hakkında soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğum gününe katılan Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve kutlamaya katılan 12 arkadaşına toplam 11 bin 700 lira para cezası kesti.

 

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