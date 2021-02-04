İP'li Akşener'den Davutoğlu'na sürpriz ziyaret

İP Genel Başkanıb Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile biraraya geldi. Akşener'in ziyaretini twitter hesabından paylaşan Davutoğlu, "Keyifli bir sohbet etme imkanı bulduk." dedi.

'Sayın Akşener'e teşekkür ederim'

Davutoğlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini evinde ziyaret ettiğini söyledi:

"İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener evimize nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Akşener'e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle keyifli bir sohbet imkanı bulduk."