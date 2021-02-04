  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İP'li Akşener'den Davutoğlu'na sürpriz ziyaret
Siyaset

İP'li Akşener'den Davutoğlu'na sürpriz ziyaret

İP Genel Başkanı Meral Akşener Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 23:56:00 - 2021-02-05 00:05:13
İP'li Akşener'den Davutoğlu'na sürpriz ziyaret

İP Genel Başkanıb Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile biraraya geldi. Akşener'in ziyaretini twitter hesabından paylaşan Davutoğlu, "Keyifli bir sohbet etme imkanı bulduk." dedi.

'Sayın Akşener'e teşekkür ederim'

Davutoğlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini evinde ziyaret ettiğini söyledi:

"İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener evimize nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Akşener'e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle keyifli bir sohbet imkanı bulduk."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Gündem

Ankara'da sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Başkent Ankara'da sürpriz bir görüşmenin hareketliliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Ba..
Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti
Gündem

Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

Her devrin adamı fırfır İsmail Saymaz, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör istifa' sloganları ile başlayan ve ikinci bir Gezi kalkışmasına dön..
Kabak yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabak yemeği nasıl yapılır?

Kolay kabak yemeği tarifi | Kabak düşük kalorili ve son derece faydalı sebzelerden biridir. Bu leziz sebzeyle dillere destan bir yemek hazır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay