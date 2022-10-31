İP'li Akşener hasedinden TOGG törenine katılmadı! Sabah Anıtkabir'deyken öğlen Gemlik'e gidemedi..

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29 Ekim sabahı Ankara'da Anıtkabir'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TOGG açılışı için kendisine gönderilen davete, önceden belirlenen programı sebebi ile katılamayacağını duyurmuştu.

İP'li Akşener, Anıtkabir ziyaretinden sonra hiçbir programa katılmamasına karşın, aynı gün öğleden sonra Gemlik'teki TOGG açılış törenine de gitmedi.

Hasedinden gitmedi!

İP'li Yavuz Ağıralioğlu'nun da bulunduğu törene katılmayan Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geliştirilip hayata geçirilen TOGG projesini kıskandığı yorumları yapıldı.

Öte yandan Akşener'in TOGG açılış töreninde kendisine uzatılacak mikrofonlara ne diyeceğini bilemediği için organizasyona katılmadığı da düşünülüyor. Zira İP'li Ağıralioğlu, TOGG töreninde gazetecilerin sorularına, yarım ağızla da olsa yerli ve milli otomobil projesini öven sözler ile karşılık vererek dikkat çekmişti.

Engellenen Erbakan Hoca'nın talebesine nasip oldu!

6+1'li ittifak her ne kadar TOGG projesini kıskansa da yerli otomobil, engellenen merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın talebesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu.