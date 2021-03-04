İP'in ipliği pazara çıktı: Gerçeklerle yüzleşemeyen 'tarafsız' medya; kör, sağır, dilsiz kaldı!

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İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İP'ten istifa etti. İP'in ipliğini pazara çıkartan Özdağ'ın açıklamaları birçok haber kanalını ise rahatsız etti.

Kör, sağır, dilsiz kaldılar!

Halk Tv canlı yayınında Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programı vardı. Özdağ'ın istifa açıklamasına kör kalan Arslan ve Halk Tv görüntüleri canlı olarak yayımlamadığı gibi konusunu da açmadı.

KRT canlı yayınında ise gazete manşetleri okunurken, Tele 1'de Gerçek adlı program yayındaydı. Gerçeklerle yüzleşemeyen her iki kanalda da Özdağ'ın açıklamaları yer bulmadı.

'Çantalar karşılığında İP'in onurunu sattınız'

İşte çukur ittifakına yandaş medyanın kaçtığı gerçekler:

"Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetcilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var."

'Akşener, İP'e sızalanlarla mücadelemden rahatsız oldu'

"Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. İYİ Parti'ye; FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş."

'İYİ Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme devam ediyor'

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçek. İYİ Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme devam ediyor. Rize İl Başkanı'yla ilgili gizlilik kararı olan bir soruşturma var. Bunu açıklayan Güneysu ilçe başkanı görevden alınıyor."

'HDP ile masaya oturanlarla...'

"Yeniden ihraç çalışmalarına başladığını duyuyorum. Akşener'in beni İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. Siyasi omurgasızlarla, HDP ile masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."