İP'in hesap makinesi Esed'de tutukluk yaptı

Suriye'de yıllardır binlerce insanı katleden Beşar Esed, son günlerde yaptığı zamlarla gündemde. Geçtiğimiz günlerde ekmek ve mazota yüklü zam yapan Esed, şimdi de maaşlara zam yaptı. Ancak, fahiş zamları görmeyen İYİ Partili Meral Akşener'in Yeni çağ'ı çalışanlarayapılan zammı 'Emeklileri sevindirdi' diyerek okuyucularına sundu.

Ekmeğe yüzde 100, mazota yüzde 277 zam

Suriye’de Beşar Esed rejimi, ülkede yaşanan ağır ekonomik krizin ortasında mazot fiyatına yüzde 277, ekmek fiyatına ise yüzde 100 oranında zam yaptı. Yapılan zamla birlikte 80 Suriye lirası olan mazotun litre fiyatı yüzde 277’lik artışla 500 Suriye lirasına, yüzde 100 zam yapılan ekmeğin fiyatı ise 200 Suriye lirasına çıktı.

Fahiş zamlar sonrası rejim çalışanlarına zam

Esed rejimi halkın ihtiyaçlarına yönelik yaptığı fahiş zam sonrası gelen tepkileri azaltmak için yeni bir planı devreye soktu. Beşşar Esad rejimi, kontrol ettiği bölgelerde rejime bağlı kurumlarda çalışan sivil ve askeri personelin maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.

Akşener'in Yeniçağ'ı görmezden geldi

Ancak, İYİ Parti'yi destekleyen Yeniçağ gazetesi, ekmek ve mazota yapılan fahiş zamları görmezden gelerek, Esed rejiminin çalışanlara yaptığı zammı haberleştirdi. Açıkça manipülasyon kokan haberde, binlerce kişinin katili Esed için 'Emeklileri sevindirdi' ifadeleri kullanıldı.