İP'in HDP'lileşmesini izah edemeyince böyle uçtular! Tırlattılar...

Partisinin Başkanlık Divanı dışında kalan Yavuz Ağıralioğlu ile genel merkez binasında görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kırgınlıklarımız olabilir, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir." dedi.

'Rencide oluyorum yahu!'

Yavuz Ağıralioğlu, görevden alındıktan sonra İsmail Saymaz'a konuşarak, parti içi işleyişin kendisini rencide ettiğini belirtip, "Genel başkana daha önce de söyledim. Şöyle hissettiriyor partideki işleyiş: Gitmem için her şeyi yapıyormuşsunuz da sanki ben yüzsüzlük edip kalıyormuşum gibi... Rencide oluyorum yahu!" demişti.

Daha sonraki günlerde, "Görevden alındığınız için istifa edecek misiniz?" sorusuna cevap veren İP'li Ağıralioğlu, "Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır." ifadelerini kullanmıştı.

İP'in HDP'lileşmesini izah edemeyince böyle uçtular!

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, Yavuz Ağıralioğlu ile Meral Akşener, Çarşamba günü partinin genel merkez binasında bir araya geldi.

İP'in HDP'leşmesini izah edemeyen Akşener, görüşmede Yavuz Ağıralioğlu'na, "Kırgınlıklarımız olabilir, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir." dedi.

Akşener, Ağıralioğlu'nun parti ve Meclis kürsüleri ile medyada görünmeye devam edeceğini de kaydederek, "Güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesi yaptı.