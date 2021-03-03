  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İP'in fezleke kararı: Akşener'in HDP sevgisi ağır bastı!
Siyaset

İP'in fezleke kararı: Akşener'in HDP sevgisi ağır bastı!

Partisinin grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, 9 HDP'li milletvekili hakkında TBMM'ye gelen fezlekelere ilişkin ne yönde oy kullanacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:39:00 - 2021-03-03 16:41:31

 yeniakit.com.tr 

İP'te HDP sevgisi ağır bastı. Partisinin grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, fezlekesi TBMM'ye gelen HDP'liler hakkında yapılacak oylama için 'Elbette siyasi şovun değil hakkın ve hakikatin yanında duracağız' dedi.

HDP sevgisi ağır bastı

İP Genel Başkanı Meral Akşener, İP'li Yavuzağıralioğlu'nun "Biz HDP'yi problemli, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. 'Evet' diyeceğiz' açıklamasından sonra partiden yükselen farklı seslere noktayı koydu. İP'in HDP sevgisi ağır bastı.

'Siyasi şovun değil, hakkın yanında duracağız'

Yavuzağıralioğlu'nun 'evet diyeceğiz' açıklamasının tam aksine bir tutum sergileyen Akşener şunları söyledi:

"Merak ediyorlarmış. İP fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette vatandaşın iki elinin arasına sıkıştırılan bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net. Aziz milletim."

İP'li Akşener'in net tavrının aksine önceki gün konuşan İP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Bizim birbirinden farklı açıklaması olan bir arkadaşımızı görmedim. Belki yorumlanması o şekilde olabilir. İYİ Parti olarak, bizim terör konusundaki çizgimiz bellidir." demişti.

Farklı sesler yükselmişti

Öte yandan İP Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu, "Burada grup kararları alınamıyor. Milletvekilleri özgür iradeleriyle oy kullanıyor." ifadesini kullanmıştı. İP Genel Başkanı'nın açıklaması Dervişoğlu'nun sözleri ile çelişirken İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise "Gelecek fezlekelerin içeriğine ilişkin partimizin hukukçuları, milletvekillerimizi bilgilendirecek. Ondan sonra takdir milletvekillerimizin olacaktır." diye konuşmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saffet

bir hak ve hakikat varsa şehit ve Gazilerimiz
  • Yanıtla

Kepekciğlu

.....lar münafıkça siyaset yapar. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki..
ABD'den 18 ülkeye yaptırım kararı! Aralarında Türkiye de var
Dünya

ABD'den 18 ülkeye yaptırım kararı! Aralarında Türkiye de var

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de olduğu 18 ülkedeki alüminyum levha ihracatçılarına vergi uygulama kararı aldı.
CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!
Gündem

CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!

CHP’lilerin, İBB’nin Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız oldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay