İP'in fezleke kararı: Akşener'in HDP sevgisi ağır bastı!

yeniakit.com.tr

İP'te HDP sevgisi ağır bastı. Partisinin grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, fezlekesi TBMM'ye gelen HDP'liler hakkında yapılacak oylama için 'Elbette siyasi şovun değil hakkın ve hakikatin yanında duracağız' dedi.

HDP sevgisi ağır bastı

İP Genel Başkanı Meral Akşener, İP'li Yavuzağıralioğlu'nun "Biz HDP'yi problemli, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. 'Evet' diyeceğiz' açıklamasından sonra partiden yükselen farklı seslere noktayı koydu. İP'in HDP sevgisi ağır bastı.

'Siyasi şovun değil, hakkın yanında duracağız'

Yavuzağıralioğlu'nun 'evet diyeceğiz' açıklamasının tam aksine bir tutum sergileyen Akşener şunları söyledi:

"Merak ediyorlarmış. İP fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette vatandaşın iki elinin arasına sıkıştırılan bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net. Aziz milletim."

İP'li Akşener'in net tavrının aksine önceki gün konuşan İP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Bizim birbirinden farklı açıklaması olan bir arkadaşımızı görmedim. Belki yorumlanması o şekilde olabilir. İYİ Parti olarak, bizim terör konusundaki çizgimiz bellidir." demişti.

Farklı sesler yükselmişti

Öte yandan İP Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu, "Burada grup kararları alınamıyor. Milletvekilleri özgür iradeleriyle oy kullanıyor." ifadesini kullanmıştı. İP Genel Başkanı'nın açıklaması Dervişoğlu'nun sözleri ile çelişirken İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise "Gelecek fezlekelerin içeriğine ilişkin partimizin hukukçuları, milletvekillerimizi bilgilendirecek. Ondan sonra takdir milletvekillerimizin olacaktır." diye konuşmuştu.