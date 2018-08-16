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İP'i koparan koparana! Akşener'e çok ağır sözler!

Ülkücü camianın önemli isimlerinden, Yılma Durak, beri büyük destek verdiği Meral Akşener'e 'siyaset cücesi' deyip İP'ten ayrıldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:39
İP'i koparan koparana! Akşener'e çok ağır sözler!

MHP'deki genel kurul sürecinde 'talebem' deyip referans verdiği Meral Akşener'le İP'in kuruluşunda birlikte yer alan ülkücü siyasetin önemli ismi Yılma Durak, partiden çok sert bir veda mektubuyla ayrıldı.

Durak, yaptığı açıklamada, "Bugün 78 yaşımdayım! Osman Bölükbaşı, Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Gün Sazak, Galip Erdem, gibi Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimle omuz omuza yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatımda, siyasetin cüceleriyle devam etmeme kararı almış bulunmaktayım" dedi.

İP'TEN KOPUŞLARIN SONU GELMİYOR

Akşener'le 'İP'ini koparanlar kervanına Yılma Durak da katılırken partide sular bir türlü durulmuyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 16:39
  1. iyi parti
  2. Meral Akşener
  3. yılma durak

YORUM YAZ

  • Macır agaMacır aga32 dk önce
    Proce partisiyle bu kadan.Fettoş ile bu kadan..Millet yemez beyaa..Aaatık millet uyandı beyaa..
  • hüs coşhüs coş37 dk önce
    78 yaşına gelmişsin. türklük davasının kutuplarındanhiç bir şey almamışsın. Bölükbaşı nın kaç mitingine katıldın. kaç radyo konuşmasını dinledin. Türkeşten yanında yürürken hangi şerefi aldın. sen onarın yolunda yürüseydin fetönün yoluna girmezdin.
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