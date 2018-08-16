İP'i koparan koparana! Akşener'e çok ağır sözler!

MHP'deki genel kurul sürecinde 'talebem' deyip referans verdiği Meral Akşener'le İP'in kuruluşunda birlikte yer alan ülkücü siyasetin önemli ismi Yılma Durak, partiden çok sert bir veda mektubuyla ayrıldı.

Durak, yaptığı açıklamada, "Bugün 78 yaşımdayım! Osman Bölükbaşı, Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Gün Sazak, Galip Erdem, gibi Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimle omuz omuza yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatımda, siyasetin cüceleriyle devam etmeme kararı almış bulunmaktayım" dedi.

İP'TEN KOPUŞLARIN SONU GELMİYOR

Akşener'le 'İP'ini koparanlar kervanına Yılma Durak da katılırken partide sular bir türlü durulmuyor.