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Teknoloji iPhone'un sevilen özelliği Android'e geliyor
Teknoloji

iPhone'un sevilen özelliği Android'e geliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-23 20:38:00 -
iPhone'un sevilen özelliği Android'e geliyor

Acil durum uydu bağlantısı kademeli olarak Android 14 ile birlikte geliyor.

Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleriyle, hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı dışında olduğunuz istisnai durumlarda acil servislere bağlanmanıza yardımcı olabilecek acil durum uydu bağlantı sistemini kullanıma sundu. Kullanıma sunulduktan sonra birçok acil durumda işe yarayan bu özellik şimdi ise Android telefonlara geliyor.

Son gelen bilgilere göre acil durum uydu bağlantı sistemi Android 14 ile birlikte kademeli olarak uyumlu Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlarda kullanıma sunulacak. Pixel isimli bir Twitter hesabı tarafından paylaşılan bu bilgi resmi olmasa bile bu sayfa daha önce de doğru sızıntılarla karşımıza çıkmıştı.

Diğer yandan sunulacak yeni özelliğin donanım tabanlı olduğu için her Android 14 telefonda bu özellik kullanılamayacak. Dolayısıyla ileri düzey uydu bağlantılı acil durum sisteminin özelliğine sahip bazı Android cihazların bu acil durum sistemine kavuşacağını söyleyelim.

Şu anda, Android 14’in genel kullanıma sunulma tarihi konusunda resmi bir açıklama yok. Google’ın yeni işletim sistemini muhtemelen bu yılın ağustos veya eylül aylarında kullanıma sunacak. Bu tarih yaklaştıkça Android 14’ün yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.

Diğer yandan geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 50, Mate 50 Pro ve ardından P60 Serisi’nde de benzer bir acil durum uydu bağlantı sistemi desteği Huawei tarafından sağlandı. Huawei’nin yeni cihazları, kullanıcıların acil bir durumda, güç düğmesine art arda beş kez basması durumunda acil durumda iletişime geçilecek kişilere mevcut konumları içeren bir mesaj gönderebiliyor.
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