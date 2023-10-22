  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Ünlü oyuncu, boş bir çiftlikte asılmış halde bulundu! Olayla ilgili detaylar şok etti

130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede

Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Bir haftada Adana'ya ulaştılar! Hedef Filistin

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Teknoloji iPhone’lara yapay zeka geliyor! İşte özellikleri
Teknoloji

iPhone’lara yapay zeka geliyor! İşte özellikleri

Yeniakit Publisher
2023-10-22 23:38:00 -
iPhone’lara yapay zeka geliyor! İşte özellikleri

Apple yeni işletim sistemi İOS 18'i yapay zeka ile birleştirecek. iPhone'da ChatGPT benzeri üretken yapay zeka özellikleri olacak.

Apple İOS 17 güncellemesini, her sene olduğu gibi Eylül ayında yayınladı. Bu güncellemenin hemen ardından şirket,  önümüzdeki yıl yayınlanacak iOS 18 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. 

iOS 18, yapay zeka temeline dayanacak

Yapay zeka özellikleri temel olarak Siri ile ön planda olacak. Siri, bir sonraki komutu anlayabilmek gibi daha geniş bir etkileşim yelpazesini kullanıcılara sunacak. Apple'ın da sanal asistanında ChatGPT'ye benzer bir yaklaşım benimsemesi ve bu sayede Kestirmeler (Shortcuts) uygulamasıyla birlikte karmaşık görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Yani sadece Siri ve yapay zeka özellikleriyle iPhone’lardan sesli komut aracılığıyla alışveriş yapmak, seyahat planlamak veya otel rezervasyonu yapmak oldukça olası görünüyor. Rapora göre, üretken yapay zeka 2024 yılının sonlarında iOS 18 ve iPadOS 18 yüklü iPhone ve iPad modellerinde kullanılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23