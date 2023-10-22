iPhone’lara yapay zeka geliyor! İşte özellikleri

Apple İOS 17 güncellemesini, her sene olduğu gibi Eylül ayında yayınladı. Bu güncellemenin hemen ardından şirket, önümüzdeki yıl yayınlanacak iOS 18 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı.

iOS 18, yapay zeka temeline dayanacak

Yapay zeka özellikleri temel olarak Siri ile ön planda olacak. Siri, bir sonraki komutu anlayabilmek gibi daha geniş bir etkileşim yelpazesini kullanıcılara sunacak. Apple'ın da sanal asistanında ChatGPT'ye benzer bir yaklaşım benimsemesi ve bu sayede Kestirmeler (Shortcuts) uygulamasıyla birlikte karmaşık görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Yani sadece Siri ve yapay zeka özellikleriyle iPhone’lardan sesli komut aracılığıyla alışveriş yapmak, seyahat planlamak veya otel rezervasyonu yapmak oldukça olası görünüyor. Rapora göre, üretken yapay zeka 2024 yılının sonlarında iOS 18 ve iPadOS 18 yüklü iPhone ve iPad modellerinde kullanılabilecek.