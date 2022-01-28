iPhone’daki gizli tuş bulundu! Dünya gündemine oturdu

Iphone telefonlarda aslında uzun süredir olan ancak pek çok kullanıcı tarafından bilinmeyen bir özelliği 'İphone'un gizli tuşu' olarak duyuran TikTok kullanıcısının videosu bir milyondan fazla kez izlendi.

'Ellyawesometech' kullanıcı isimli TikTok kullanıcısı Tekoloji devi Apple'ın ürettiği ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Iphone'ların az bilinen bir özelliğini takipçilerine duyurdu. 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini iddia etti

1 milyondan fazla kişi izledi

Kullanıcının 'Iphone'un gizli tuşu' diye duyurduğu özellik aslında yıllardır Apple cep telefonunda bulunurken, video geniş bir kitleye bu konuda farkındalık getirdi. Söz konusu video bir milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi.

Gizli tuş Back Tap

Back Tap (Arka Tık) olarak bilinen özellik aslında insanlara telefonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış bir erişilebilirlik seçeneği. Ve telefonlardaki hemen hemen her komut için kullanılabiliyor.

Telefonda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 'arka tık' seçeneği ile telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi özellikler kullanılabiliyor. iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.

Nasıl kullanılır?

Özellik, telefonun arkasındaki Apple logosunun olduğu alana iki veya üç kez dokunularak kullanılıyor. Ancak önce telefonunuzdan gerekli ayarları yapmanız gerekiyor.

Özelliği kullanmak için telefonunuzda adım adım yapılması gerekenler ise şöyle:

Ayarlara girin.

Erişilebilirlik ayarlarını açın.

Dokunma ayarlarına geçin.

En alttaki ‘arkaya dokun’ seçeneğinden çift dokunma veya üç kez dokunma seçeneklerinden birini seçin.

Back Tap özelliğini hangi uygulama için kullanmak istiyorsanız önünüze gelen menüden bunu seçin.