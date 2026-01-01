  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!

Ortadoğu'da barut fıçısı yeniden ısınıyor! İsrail'den İran'a küstah bayrak hamlesi: Protestoları bahane edip açıkça tehdit savurdular

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı

Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!
Teknoloji iPhone’da gizli güvenlik: Tek kelimeyle hırsız ortaya çıkıyor
Teknoloji

iPhone’da gizli güvenlik: Tek kelimeyle hırsız ortaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
iPhone’da gizli güvenlik: Tek kelimeyle hırsız ortaya çıkıyor

Artık iPhone kaybolduğunda ya da çalındığında, Apple’ın Kestirmeler uygulamasıyla oluşturulan otomasyon sayesinde cihazın konumu takip edilebiliyor ve telefonu alan kişinin fotoğrafı çekilebiliyor.

iPhone’unuzun çalınması ya da kaybolması artık eskisi kadar çaresiz bir durum olmak zorunda değil. Apple’ın Kestirmeler uygulamasıyla oluşturulan özel bir otomasyon sayesinde, telefonu alan kişinin fotoğrafını çekmek ve cihazın anlık konumunu öğrenmek mümkün. Üstelik tüm bunlar, tek bir mesajla otomatik olarak gerçekleşiyor.

İPHONE’LARDA GİZLİ GÜVENLİK AVANTAJI

Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelirken, çalınma ve kaybolma riski de giderek artıyor. Apple, “iPhone’umu Bul” gibi temel güvenlik özelliklerinin yanı sıra, Kestirmeler uygulamasıyla çok daha ileri çözümler sunuyor. Doğru ayarlandığında bu kestirme, telefonunuz çalındığında adeta gizli bir güvenlik kamerası gibi çalışıyor.

TEK MESAJLA HIRSIZIN FOTOĞRAFI VE KONUMU GELİYOR

Bu kestirme, iPhone’a belirlediğiniz bir anahtar kelime içeren mesaj gönderildiğinde devreye giriyor. Sistem otomatik olarak:

• Ön kameradan fotoğraf çekiyor

• Telefonun o anki tam konumunu alıyor

• Fotoğraf ve konumu sizin belirlediğiniz numaraya mesaj olarak gönderiyor

Üstelik bunu yaparken herhangi bir bildirim göstermiyor ve karşı taraftan izin istemiyor.

HAYAT KURTARAN KESTİRME NASIL AYARLANIYOR?

• Kestirmeler uygulamasını açın

• iPhone’da “Kestirmeler” uygulamasına girin ve alt menüden Otomasyon bölümüne dokunun.

• Yeni kişisel otomasyon oluşturun

• Sağ üstteki “+” simgesine basarak kişisel otomasyon oluşturma ekranına girin.

• Mesaj tetikleyicisini seçin

• Listeden “Mesaj” seçeneğini seçin.

• Anahtar kelimeyi belirleyin

• “Kayıp”, “Çalıntı” gibi bir tetikleyici kelime tanımlayın.

• Bu kelime mesaj olarak gönderildiğinde kestirme çalışacak.

• Kestirme oluşturma aşamasına geçin

• “Sonraki” butonuna basın ve “Kestirme Yarat” seçeneğini seçin.

• Gerekli eylemleri ekleyin

• Sırasıyla şu işlemleri ekleyin:

• Düşük Güç Modunu Ayarla

• Fotoğraf Çek (Ön Kamera)

• Şu Anki Konumu Al

• Mesaj Gönder (kendi numaranızı ekleyin, fotoğraf ve konum gönderilecek şekilde ayarlayın)

BU AYARI YAPMAYI UNUTMAYIN

Kestirme ayarlanırken “Çalışmadan Önce Sor” ve bildirim seçeneklerini mutlaka kapatın. Böylece otomasyon, hiçbir uyarı vermeden ve izin istemeden arka planda çalışır.

ÇALINDIĞINDA YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY BU

iPhone’unuz çalındığında ya da kaybolduğunda, başka bir telefondan belirlediğiniz anahtar kelimeyi mesaj olarak göndermeniz yeterli. Kestirme anında devreye girerek, telefonu alan kişinin fotoğrafını ve cihazın tam konumunu size iletir.

Android-iPhone duvarı yıkılıyor: Google ve Apple’dan veri aktarımı için ortak sistem
Android-iPhone duvarı yıkılıyor: Google ve Apple’dan veri aktarımı için ortak sistem

Teknoloji

Android-iPhone duvarı yıkılıyor: Google ve Apple’dan veri aktarımı için ortak sistem

iPhone 17e baharda geliyor: MagSafe ve hızlı şarj öne çıkıyor
iPhone 17e baharda geliyor: MagSafe ve hızlı şarj öne çıkıyor

Teknoloji

iPhone 17e baharda geliyor: MagSafe ve hızlı şarj öne çıkıyor

iPhone almak isteyenlere müjde: A101’de iPhone 14, 15 ve 16 modelleri avantajlı fiyatlarla satışta
iPhone almak isteyenlere müjde: A101’de iPhone 14, 15 ve 16 modelleri avantajlı fiyatlarla satışta

Ekonomi

iPhone almak isteyenlere müjde: A101’de iPhone 14, 15 ve 16 modelleri avantajlı fiyatlarla satışta

iPhone 17 Pro şikâyeti: şarj olurken cızırtı sesi
iPhone 17 Pro şikâyeti: şarj olurken cızırtı sesi

Teknoloji

iPhone 17 Pro şikâyeti: şarj olurken cızırtı sesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23