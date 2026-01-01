iPhone’da gizli güvenlik: Tek kelimeyle hırsız ortaya çıkıyor

iPhone’unuzun çalınması ya da kaybolması artık eskisi kadar çaresiz bir durum olmak zorunda değil. Apple’ın Kestirmeler uygulamasıyla oluşturulan özel bir otomasyon sayesinde, telefonu alan kişinin fotoğrafını çekmek ve cihazın anlık konumunu öğrenmek mümkün. Üstelik tüm bunlar, tek bir mesajla otomatik olarak gerçekleşiyor.

İPHONE’LARDA GİZLİ GÜVENLİK AVANTAJI

Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelirken, çalınma ve kaybolma riski de giderek artıyor. Apple, “iPhone’umu Bul” gibi temel güvenlik özelliklerinin yanı sıra, Kestirmeler uygulamasıyla çok daha ileri çözümler sunuyor. Doğru ayarlandığında bu kestirme, telefonunuz çalındığında adeta gizli bir güvenlik kamerası gibi çalışıyor.

TEK MESAJLA HIRSIZIN FOTOĞRAFI VE KONUMU GELİYOR

Bu kestirme, iPhone’a belirlediğiniz bir anahtar kelime içeren mesaj gönderildiğinde devreye giriyor. Sistem otomatik olarak:

• Ön kameradan fotoğraf çekiyor

• Telefonun o anki tam konumunu alıyor

• Fotoğraf ve konumu sizin belirlediğiniz numaraya mesaj olarak gönderiyor

Üstelik bunu yaparken herhangi bir bildirim göstermiyor ve karşı taraftan izin istemiyor.

HAYAT KURTARAN KESTİRME NASIL AYARLANIYOR?

• Kestirmeler uygulamasını açın

• iPhone’da “Kestirmeler” uygulamasına girin ve alt menüden Otomasyon bölümüne dokunun.

• Yeni kişisel otomasyon oluşturun

• Sağ üstteki “+” simgesine basarak kişisel otomasyon oluşturma ekranına girin.

• Mesaj tetikleyicisini seçin

• Listeden “Mesaj” seçeneğini seçin.

• Anahtar kelimeyi belirleyin

• “Kayıp”, “Çalıntı” gibi bir tetikleyici kelime tanımlayın.

• Bu kelime mesaj olarak gönderildiğinde kestirme çalışacak.

• Kestirme oluşturma aşamasına geçin

• “Sonraki” butonuna basın ve “Kestirme Yarat” seçeneğini seçin.

• Gerekli eylemleri ekleyin

• Sırasıyla şu işlemleri ekleyin:

• Düşük Güç Modunu Ayarla

• Fotoğraf Çek (Ön Kamera)

• Şu Anki Konumu Al

• Mesaj Gönder (kendi numaranızı ekleyin, fotoğraf ve konum gönderilecek şekilde ayarlayın)

BU AYARI YAPMAYI UNUTMAYIN

Kestirme ayarlanırken “Çalışmadan Önce Sor” ve bildirim seçeneklerini mutlaka kapatın. Böylece otomasyon, hiçbir uyarı vermeden ve izin istemeden arka planda çalışır.

ÇALINDIĞINDA YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY BU

iPhone’unuz çalındığında ya da kaybolduğunda, başka bir telefondan belirlediğiniz anahtar kelimeyi mesaj olarak göndermeniz yeterli. Kestirme anında devreye girerek, telefonu alan kişinin fotoğrafını ve cihazın tam konumunu size iletir.